Проблема дронів "Оріон"

БпЛА "Оріон" російські окупаційні війська дуже активно застосовували на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Причому настільки нахабно, що залітали ними вглиб неокупованої території. Це призвело до швидкого зростання втрат серед цих безпілотників та відмови від їх застосування на тривалий час.

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Останнє збиття БпЛА "Оріон" верифіковане травнем 2023 року, а загалом втрата такого апарату – 24 вересня 2024 року. Днями через технічні проблеми БпЛА "Оріон" впав на склад лісоматеріалів у районі Таганрога. Але, не про те мова.

Російське окупаційне військо зараз застосовує БпЛА "Оріон" для проведення цілодобової розвідки на безпечній від зони дії української ППО відстані або в зонах її відсутності.

Наприклад, у Курській області БпЛА "Оріон" постійно завдають ударів по позиціях та техніці Сил оборони України. Над Чорним морем БпЛА "Оріон" цілодобово баражує та веде розвідку у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Зараз ми знайшли спосіб боротьби з розвідувальними БпЛА типу "Орлан-10", ZALA тощо без застосування ППО та навіть легкої авіації. Перехоплення за допомогою FPV-дрону показало свою ефективність та життєздатність.

У випадку з БпЛА "Оріон" головною проблемою є доставка FPV-дрона-перехоплювача до локації, де ширяє ціль.

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У випадку з Півднем України, БпЛА "Оріон" кружляє за 150 – 180 кілометрів від узбережжя, тому постає питання про подолання саме цієї відстані FPV-дроном, для чого необхідний з відповідним ТТХ носій. У Курській області переважно проблемою буде висота, де оперує БпЛА "Оріон", – до 7 кілометрів.

У будь-якому випадку ця проблема вирішувана, але якщо її почати вирішувати занадто пізно, то буде вже пізно.