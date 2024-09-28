Про це пише Інститут науки та міжнародної безпеки. Припинити масове виробництво дронів можуть тільки санкції на імпорт мікроелектроніки до Росії.

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Що відомо про темпи виробництва дронів у Росії

До травня 2024 року Росія запустила проти України тисячі безпілотних літальних апаратів Shahed 136. 2 Хоча більшість із цих відносно шумних, повільних безпілотних літальних апаратів було збито, приблизно 14 відсотків із них у середньому проникали в українське повітря. оборони, завдаючи величезної шкоди її військовій і цивільній інфраструктурі, особливо її енергетичній інфраструктурі.

Як відомо, російський виробник "Алабуга" цих безпілотників на початку 2023 року уклав з Іраном франчайзингову угоду на суму 1,75 мільярда доларів США на поставку 6000 безпілотників для російської армії до вересня 2025 року.

Довідка. Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, збудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга" для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БПЛА Shahed 136 під назвою "Герань-2" для використання у війні проти України.

Хоча були початкові затримки та скептицизм щодо можливості постачання, дані про російські запуски безпілотників Shahed, зібрані українськими військовими, свідчать про те, що виробник випереджає свій виробничий графік і вже поставила приблизно 4500 із обіцяних 6000 безпілотників станом на кінець квітня 2024 року та понад 6000 до кінця серпня 2024 року.

Використовуючи дані за січень-серпень 2024 року, "Алабуга" досягла річного обсягу виробництва, який оцінюється приблизно в 4700 дронів на рік.

Таким чином, виробник може виконати своє зобов’язання щодо постачання 6000 безпілотників на рік раніше, приблизно до кінця серпня 2024 року.

Якщо вона продовжить закуповувати всі необхідні субкомпоненти з-за кордону, які становлять значну частину електронних компонентів, необхідних для навігації та антимодулів перешкод, він міг би поставити додаткові 4700 безпілотників до вересня 2025 року, використовуючи ті ж дані.

Оскільки збити всі безпілотні літальні апарати Shahed виявилося неможливим, припинення постачання іноземних компонентів, зокрема мікроелектроніки, повинно бути більш пріоритетним. У цих зусиллях західні напівпровідникові компанії повинні зробити набагато більше, щоб запобігти потраплянню їх продукції в російські системи озброєння,

– говориться у доповіді.

Нагадаємо, що російська компанія ІЕМЗ "Купол" виробляє далекобійні ударні безпілотники "Гарпія-3" в Китаї, здатні долати 2000 кілометри з корисним навантаженням до 50 кілограмів.