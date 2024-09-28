Об этом пишет Институт науки и международной безопасности. Прекратить массовое производство дронов могут только санкции на импорт микроэлектроники в Россию.

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Что известно о темпах производства дронов в России

До мая 2024 года Россия запустила против Украины тысячи беспилотных летательных аппаратов Shahed 136. 2 Хотя большинство из этих относительно шумных, медленных беспилотных летательных аппаратов было сбито, примерно 14 процентов из них в среднем проникали в украинский воздух. обороны, нанося огромный ущерб ее военной и гражданской инфраструктуре, особенно ее энергетической инфраструктуре.

Как известно, российский производитель "Алабуга" этих беспилотников в начале 2023 года заключил с Ираном франчайзинговое соглашение на сумму 1,75 миллиарда долларов США на поставку 6000 беспилотников для российской армии до сентября 2025 года.

Справка. Завод дронов в Елабуге – российский военный завод, построен в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА Shahed 136 под названием "Герань-2" для использования в войне против Украины.

Хотя были начальные задержки и скептицизм относительно возможности поставки, данные о российских запусках беспилотников Shahed, собранные украинскими военными, свидетельствуют о том, что производитель опережает свой производственный график и уже поставила примерно 4500 из обещанных 6000 беспилотников по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6000 до конца августа 2024 года.

Используя данные за январь-август 2024 года, "Алабуга" достигла годового объема производства, который оценивается примерно в 4700 дронов в год.

Таким образом, производитель может выполнить свое обязательство по поставке 6000 беспилотников в год раньше, примерно до конца августа 2024 года.

Если он продолжит закупать все необходимые субкомпоненты из-за рубежа, которые составляют значительную часть электронных компонентов, необходимых для навигации и антимодулей помех, он мог бы поставить дополнительные 4700 беспилотников до сентября 2025 года, используя те же данные.

Поскольку сбить все беспилотные летательные аппараты Shahed оказалось невозможным, прекращение поставок иностранных компонентов, в частности микроэлектроники, должно быть более приоритетным. В этих усилиях западные полупроводниковые компании должны сделать гораздо больше, чтобы предотвратить попадание их продукции в российские системы вооружения,

– говорится в докладе.

Напомним, что российская компания ИЭМЗ "Купол" производит дальнобойные ударные беспилотники "Гарпия-3" в Китае, способные преодолевать 2000 километров с полезной нагрузкой до 50 килограммов.