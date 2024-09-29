Які реальні цифри та чи використовуються іноземні компоненти, в етері 24 Каналу поділився припущенням військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Про кількість "Шахедів"

За словами військового аналітика, Росія дійсно отримує частину компонентів з-за кордону для виготовлення "Шахедів". З кожним днем ця кількість зменшується, росіяни поступово переходять на власне виробництво. Якраз-таки із цим може бути пов'язане розширення заводів.

Скільки Кремль щомісяця виробляє безпілотників, можна вирахувати за порядковим номером та кількістю запущених засобів. Реалістична цифра наразі становить близько 600 одиниць, але аж ніяк не 1000.

Про кількість ракет

Ян Матвєєв припустив, що Росія зосередилася на виробництві двох типів ракет – крилатих Х-101 та балістичних "Іскандер-М". Їхня кількість може коливатися від кількох десятків до сотні одиниць на місяць.

З огляду на інтенсивність обстрілів, крилаті ракети менше використовуються, їх, мабуть, важче виготовити. Ракети "Іскандер-М" зустрічаються частіше, але і ці запускаються одиницями й по окремих цілях,

– зазначив він.

Якби росіяни виробляли 200 – 400 ракет щомісяця, то запускали б лише сотню, а всі інші відправляли б на склади. Загальна кількість випущених ракет по Україні за останні масштабні атаки становить близько сотні ракет. Ворог змушений їх накопичувати, зокрема, на це частково впливають санкції.