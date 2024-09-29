Какие реальные цифры и используются ли иностранные компоненты, в эфире 24 Канала поделился предположением военный аналитик Ян Матвеев.

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О количестве "Шахедов"

По словам военного аналитика, Россия действительно получает часть компонентов из-за рубежа для изготовления "Шахедов". С каждым днем это количество уменьшается, россияне постепенно переходят на собственное производство. С этим может быть связано расширение заводов.

Сколько Кремль ежемесячно производит беспилотников, можно вычислить по порядковому номеру и количеству запущенных средств. Реалистичная цифра сейчас составляет около 600 единиц, но отнюдь не 1000.

О количестве ракет

Ян Матвеев предположил, что Россия сосредоточилась на производстве двух типов ракет – крылатых Х-101 и баллистических "Искандер-М". Их количество может колебаться от нескольких десятков до сотни единиц в месяц.

Учитывая интенсивность обстрелов, крылатые ракеты меньше используются, их, видимо, труднее изготовить. Ракеты "Искандер-М" встречаются чаще, но и эти запускаются единицами и по отдельным целям,

– отметил он.

Если бы россияне производили 200 – 400 ракет ежемесячно, то запускали бы только сотню, а все остальные отправляли бы на склады. Общее количество выпущенных ракет по Украине за последние масштабные атаки составляет около сотни ракет. Враг вынужден их накапливать, в частности, на это частично влияют санкции.