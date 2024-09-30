АрмияInform назвали цифру, сколько беспилотников оккупанты использовали в среднем. На днях Владимир Зеленский сообщил, что только за неделю враг запустил 300 "Шахедов".

К теме Враг активизировал БпЛА "Орион": в чем проблема сбивания этих дронов

По сколько беспилотников в день запускал враг в сентябре

Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ. Об этом свидетельствует анализ данных Воздушных Сил ВСУ, который провела АрмияInform,

– пишут журналисты.

Они подсчитали, что в среднем россияне запускали по 44 "Шахеды" ежедневно. А больше всего дронов полетело на Украину 14 сентября – целых 72 штуки.

Таким образом, в сентябре ни один день не прошел без того, чтобы не было пусков "Шахедов".

Важно! Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" заметил, что более тысячи "Шахедов" за сентябрь – абсолютный рекорд, ведь эта цифра больше, чем цифра запусков за июль и август вместе взятые. И украинская ПВО тоже устанавливает рекорды – сбито более 80% запущенных беспилотников. Работают мобильные группы и средства РЭБ.

Россия наращивает производство "Шахедов"

В Елабуге оккупанты производят БпЛА, значительно опережая график. Прекратить массовое производство дронов могут только санкции на импорт микроэлектроники в Россию.

Предположительно, в месяц захватчики производят около 600 дронов.

Путин говорил об увеличении производства "Шахедов". Эксперты считают, что он хочет достичь сразу нескольких целей: во-первых, накопить ракеты, во-вторых, истощить ПВО, в-третьих, давить на украинцев психологически.

Александр Мусиенко говорит, что тенденция с "Шахедами" в ближайшее время может пойти на спад. Если уменьшится количество выпущенных БпЛА, это будет означать, что Россия провела демонстрации, чтобы показать, что может поддерживать атаки на таком интенсивном уровне.