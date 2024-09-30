Страна-агрессор еще в 2023 году декларировала, что нарастит изготовление БПЛА. С чем связана такая активность, в разговоре с 24 Каналом объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Накапливают крылатые ракеты

Учитывая увеличение численности атак "Шахедами", Россия пытается компенсировать недостаточное количество крылатых ракет, чтобы продолжать осуществлять частые массированные обстрелы территории Украины.

"Сейчас накапливают ракеты. Пока это занимает время, используют "Шахеды", которые дешевле и способны достигать каких-то результатов. Примерно 80% сбивается, другие – где-то падают, что-то разрушают и наносят определенный ущерб прежде всего гражданским, что очень обидно", – отметил Мусиенко.

Обратите внимание! Россия установила рекорд по количеству запущенных "Шахедов" по Украине в сентябре. Не было ни одной ночи, чтобы россияне не атаковали наши регионы дронами-камикадзе иранского производства. Оккупанты за месяц запустили рекордное количество таких ударных БПЛА – 1331. Из них украинская ПВО сбила 1110 вражеских беспилотников.

Враг стремится найти решение, как продолжать постоянно атаковать Украину, но несколько дешевле и более массированно. Сейчас единственный выход – "Шахеды", с производством и поставкой которых не возникает проблем.

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О других целях атак "Шахедами"

С ракетами, как отметил Мусиенко, другое дело. Хоть и есть сообщения об увеличении количества их производства, но все равно нужно время для накопления. Врагу необходимо проводить атаки, потому что еще одна цель – психологическое давление и террор против населения.

Они не могут медлить. Когда есть возможность запускать такое количество "Шахедов", то запускают,

– отметил он.

Другая цель – попытаться нагрузить и истощить украинскую ПВО, чтобы Силы обороны для сбивания использовали не только зенитки или Gepard, но и ракеты.

По мнению Александра Мусиенко, тенденция с "Шахедами" в ближайшее время может пойти на спад. Если уменьшится количество выпущенных БПЛА, это будет означать, что Россия провела демонстрации, чтобы показать, что может поддерживать атаки на таком интенсивном уровне.