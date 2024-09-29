Остановить российский террор можно только единством мира в поддержке Украины и давлении на Россию за войну. Об этом написал Владимир Зеленский.

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Российские войска не прекращают обстреливать Украину

Утром 29 сентября российские военные нанесли массированный авиаудар по Запорожью. Оккупанты атаковали город по меньшей мере 13 управляемыми авиабомбами.

Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги,

– сообщил президент.

Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов. Зеленский также поблагодарил все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям, сейчас продолжается разбор завалов.

Всего только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также показал последствия вражеских обстрелов Запорожья, Сум, Кривого Рога, Одесской области, Харькова, Херсонщины и Донецкой области. Все эти города и регионы подвергались российским атакам в течение последней недели.

Зеленский показал последствия российского террора: смотрите видео

Напомним, днем ранее, 28 сентября, российские военные дважды ударили по больнице в Сумах. В результате вражеского авиационного удара погибли 10 человек, а ранения различной степени тяжести получили 22 человека.