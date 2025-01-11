Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Обратите внимание Россияне снова атакуют "Шахедами": воздушная тревога в Киеве и ряде областей

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Атака "Шахедами" на Киев 11 января

Около 01:21 в ОВА заявили, что на Киевщине зафиксировано движение российских беспилотников. По вражеским дронам работают Силы ПВО.

Ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Также не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

В Киеве работает ПВО,

– написал председатель КГВА Тимур Ткаченко о 01:26.

Заметим, что на Киевщине воздушная тревога продолжается уже более 2 часов. Ее объявили около 23:14. В столице – с 01:05.

Добавим, Воздушные силы предупреждали о вражеских ударных дронах.