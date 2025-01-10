Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
В Запорожской области прогремели взрывы.
- БПЛА на Черниговщине, курс на запад.
- БПЛА на Харьковщине, направление западное.
- БПЛА на юге Харьковщины, курс на Днепропетровщину.
- БПЛА на севере Донецкой области, направление на Харьковщину.
- БПЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
В Запорожье прогремели взрывы.
Объявлена воздушная тревога по Запорожской области. Глава ОВА уточнил, есть угроза ударных дронов.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
На Черниговщине угроза применения агрессором ударных беспилотников с Сумщины.
Российские дроны на севере Сумщины. Курс юго-западный.