Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Читайте также "Убегала от взрыва": в Киевской области российский дрон убил мать 2-летней девочки

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

21:32, 10 января

В Запорожской области прогремели взрывы.

21:13, 10 января

  • БПЛА на Черниговщине, курс на запад.
  • БПЛА на Харьковщине, направление западное.
  • БПЛА на юге Харьковщины, курс на Днепропетровщину.
  • БПЛА на севере Донецкой области, направление на Харьковщину.
  • БПЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.
21:02, 10 января

В Запорожье прогремели взрывы.

20:48, 10 января

Объявлена воздушная тревога по Запорожской области. Глава ОВА уточнил, есть угроза ударных дронов.

20:44, 10 января

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:32, 10 января

На Черниговщине угроза применения агрессором ударных беспилотников с Сумщины.

20:11, 10 января

Российские дроны на севере Сумщины. Курс юго-западный.