Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Читайте также "Убегала от взрыва": в Киевской области российский дрон убил мать 2-летней девочки

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

21:32, 10 января В Запорожской области прогремели взрывы.

21:13, 10 января БПЛА на Черниговщине, курс на запад.

БПЛА на Харьковщине, направление западное.

БПЛА на юге Харьковщины, курс на Днепропетровщину.

БПЛА на севере Донецкой области, направление на Харьковщину.

БПЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

21:02, 10 января В Запорожье прогремели взрывы.

20:48, 10 января Объявлена воздушная тревога по Запорожской области. Глава ОВА уточнил, есть угроза ударных дронов.

20:44, 10 января Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:32, 10 января На Черниговщине угроза применения агрессором ударных беспилотников с Сумщины.