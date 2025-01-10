Де зараз "Шахеди" та які області під загрозою російської атаки, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
20:44, 10 січня
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
20:32, 10 січня
На Чернігівщині загроза застосування агресором ударних безпілотників із Сумщини.
20:11, 10 січня
Російські дрони на півночі Сумщини. Курс південно-західний.