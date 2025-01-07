Ще добу медики боролися за життя Діани в реанімації місцевої лікарні, але не змогли врятувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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За яких обставин загинула Діана Мудрик

Трагедія трапилася у Василькові Київської області близько п'ятої ранку 3 січня. Саме тоді російський дрон вибухнув на зупинці, де чекала автобуса 22-річна Діана Мудрик. Дівчина їхала на роботу до магазину "Кулиничі".

Діана отримала серйозне поранення в живіт та стікала кров'ю. Проте їй вдалося назвати номер телефону мами перехожому, який підійшов до неї.

Мама загиблої розповідає, що близько 5:30 до неї подзвонили з незнайомого номера та розповіли про кровотечу її доньки. Жінка була шокована та не могла повірити в це.

Потім уточнила, чи Діана при тямі, й попросила дати їй трубку. Він підніс до неї телефон, і я почула слабкий голос дочки: "Мамо, це правда." Це останні слова, які я від неї почула. Далі все було як у тумані,

– каже Наталія Левчишин.

Коли жінка приїхала на місце, доньку вже відвезли до лікарні. Діані потрібна була кров. Лікарі добу намагалися врятувати дівчину, але її травми виявилися несумісними з життям.

Мама загиблої каже, що, ймовірно, донька намагалася втекти від вибуху, адже Діану знайшли біля будівлі старої мийки неподалік зупинки.

Лікарі дозволили мамі побачити її в реанімації. Тоді Діана вже не могла говорити, лише хитала головою. Наталя, зважаючи на стан доньки, сказала їй не хвилюватися за маленьку донечку Єву.

Діана Мудрик померла 4 січня, на наступний день після вибуху. Її поховали 5 січня у рідному селі Діброва Фастівського району, що на Київщині.

Що відомо про Діану Мудрик

Діана Мудрик закінчила 9 класів Калинівської школи №1, а згодом пішла навчатись на оператора обробки даних та програмного забезпечення у Київський коледж "Синергія". Дівчина мріяла працювати у галузі програмування.

Діана Мудрик разом з чоловіком та донькою / Фото з соцмереж загиблої

У коледжі вона зустріла свого майбутнього чоловіка Андрія Мудрика, який здобував спеціальність електрика. Закохані одружилися, а згодом в них народилася донька Єва. Незабаром дівчинці виповниться 3 роки.

Окрім чоловіка та дочки, у Діани також залишились старший брат та молодша сестра.