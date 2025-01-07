Еще сутки медики боролись за жизнь Дианы в реанимации местной больницы, но не смогли спасти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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При каких обстоятельствах погибла Диана Мудрик

Трагедия случилась в Василькове Киевской области около пяти утра 3 января. Именно тогда российский дрон взорвался на остановке, где ждала автобуса 22-летняя Диана Мудрик. Девушка ехала на работу в магазин "Кулиничи".

Диана получила серьезное ранение в живот и истекала кровью. Однако ей удалось назвать номер телефона мамы прохожему, который подошел к ней.

Мама погибшей рассказывает, что около 5:30 к ней позвонили с незнакомого номера и рассказали о кровотечении ее дочери. Женщина была шокирована и не могла поверить в это.

Затем уточнила, или Диана в сознании, и попросила дать ей трубку. Он поднес к ней телефон, и я услышала слабый голос дочери: "Мам, это правда." Это последние слова, которые я от нее услышала. Дальше все было как в тумане,

– говорит Наталья Левчишин.

Когда женщина приехала на место, дочь уже отвезли в больницу. Диане нужна была кровь. Врачи сутки пытались спасти девушку, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Мама погибшей говорит, что, вероятно, дочь пыталась убежать от взрыва, ведь Диану нашли у здания старой мойки недалеко от остановки.

Врачи позволили маме увидеть ее в реанимации. Тогда Диана уже не могла говорить, только качала головой. Наталья, учитывая состояние дочери, сказала ей не волноваться за маленькую дочь Еву.

Диана Мудрик умерла 4 января, на следующий день после взрыва. Ее похоронили 5 января в родном селе Диброва Фастовского района, Киевской области.

Что известно о Диане Мудрик

Диана Мудрик закончила 9 классов Калиновской школы №1, а впоследствии пошла учиться на оператора обработки данных и программного обеспечения в Киевский колледж "Синергия". Девушка мечтала работать в области программирования.

Диана Мудрик вместе с мужем и дочерью / Фото из соцсетей погибшей

В колледже она встретила своего будущего мужа Андрея Мудрика, который получал специальность электрика. Влюбленные поженились, а впоследствии у них родилась дочь Ева. Вскоре девочке исполнится 3 года.

Кроме мужа и дочери, у Дианы также остались старший брат и младшая сестра.