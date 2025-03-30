Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о взрывах на Киевщине вечером 30 марта

В КОВА выложили традиционное сообщение, где говорится об угрозах для столичного региона.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в нем.

Чиновники призывают находиться в укрытиях и никоим образом не снимать работу защитников. Придерживаясь информационной тишины, можно помочь бойцам ПВО, ведь они будут знать – тыл надежный.

Пока нет данных о возможных последствиях удара по Киевской области. Следует сказать, что тревогу объявили и в Киеве, но на момент публикации новости непосредственных угроз для столицы не было.