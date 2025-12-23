В Киеве и области работает ПВО: там кружат российские дроны

В Киеве и области противовоздушная оборона работает по вражеским целям. Россияне запустили дроны на столичный регион, из-за чего раздаются взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевской областной военной администрации и главы столичной военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Утром во вторник, 23 декабря, российские оккупанты запустили дроны на столичный регион.

Около 06:11 в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что БпЛА фиксируются в районе Бучи и движутся на Киев.

В 06:20 власти области отметили, что взрывы, которые слышат жители, раздаются из-за работы ПВО.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, – говорится в сообщении.

Через 6 минут громко было и в самом Киеве. По целям работала ПВО.

Сейчас воздушная тревога и угроза сохраняются. О возможных последствиях могут написать вскоре.