Поэтому в области работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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В Киевской области раздавались взрывы

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 22:45.

В 22:54 в Воздушных силах предупредили о движении БпЛА на границе Киевщины и Черкасщины.

Позже местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– объяснили в КОВА в 23:37.

Через 15 минут в ПС сообщили, что беспилотники на юге Киевщины двигаются курсом в Винницкую область.

Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили в ОВА.