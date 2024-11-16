Через це в області працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині лунали вибухи

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 22:45.

О 22:54 у Повітряних силах попередили про рух БпЛА на межі Київщини та Черкащини.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– пояснили у КОВА о 23:37.

Через 15 хвилин у ПС повідомили, що безпілотники на півдні Київщини рухаються курсом на Вінниччину.

Жителів області просять подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали в ОВА.