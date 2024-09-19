Звуки взрывов связаны с работой ПВО. Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

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Что известно о взрывах в Киевской области

В ночь на 19 сентября на Киевщине прогремели взрывы. В Киевский ОГА сообщили, что в области фиксируется движение российских ударных БпЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

В ОВА также призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

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Напомним, что около полуночи 18 сентября российские войска ударили в очередной раз по Харькову. Городской голова Игорь Терехов рассказал, что вражеская атака пришлась на лесополосу в Шевченковском районе. Там возник пожар, также пострадали жилые дома, которые были расположены неподалеку эпицентров взрыва.