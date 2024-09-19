Звуки вибухів пов'язані із роботою ППО. Про це повідомили в Київській військові адміністрації.
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Що відомо про вибухи на Київщині
У ніч на 19 вересня на Київщині пролунали вибухи. В Київський ОВА повідомили, що в області фіксується рух російських ударних БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– мовиться в повідомлені.
У ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
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