Звуки вибухів пов'язані із роботою ППО. Про це повідомили в Київській військові адміністрації.

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Що відомо про вибухи на Київщині

У ніч на 19 вересня на Київщині пролунали вибухи. В Київський ОВА повідомили, що в області фіксується рух російських ударних БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомлені.

У ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

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