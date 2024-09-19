В Повітряних силах попереджали про небезпеку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбою повітряної тривоги, це може зберегти вам життя.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Першими про вибух у Харкові повідомили кореспонденти Суспільного об 23:52. Вже за хвилину цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.
У Харкові вибух! Будьте обережні,
– написав Терехов.
Вже опівночі 19 вересня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про повторні вибухи в місті.
"За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території", – повідомив Синєгубов.
Наразі повідомлення щодо постраждалих не надходили.
Зауважимо, що у Повітряних силах об 23:31 написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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Нагадаємо, що декількома годинами раніше вибухи пролунали у Сумах. Внаслідок російського удару було знеструмлено частину міста.