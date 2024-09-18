Наразі у "Фактор-друк" можуть лише друкувати книги. Про це мовиться в сюжеті "Радіо Свобода".

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Як відновлюється "Фактор-друк"

Зараз поки що основне, що ми можемо, – це друкувати. Ми друкували "Історію України", "Всесвітню історію", "Фізику", "Мистецтво", взагалі багато підручників. До цього був 7 клас, а зараз ми друкуємо 1 – 2 клас,

– поділилась генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк.

Надруковані книжки передають до інших друкарень, де для них виготовляють обкладинки. Гринюк розповіла, що у палітурному цеху, який знищила російська ракета, вже проведено демонтажні та монтажні роботи, зокрема, було відновлено дах, стелю та стіни.

Усі відремонтовані машини наразі розташовані в одній частині цеху, яка вціліла. Вони там будуть перебувати до кінця ремонту решти приміщення.

За словами генеральної директорки, збитки від російського удару оцінюються у 10 мільйонів євро. Втім, ця сума може зрости, адже підрахунки втраченого досі ведуться.

"Ми втратили і машини, і людей. Тому вчити було і нікому, і ні на чому", – зазначила директорка.

Вона додала, що нових працівників навчали колеги з інших друкарень.

Нагадаємо, що російські війська вдарили по друкарні 23 травня. В момент удару на виробництві працювали близько 50 людей.