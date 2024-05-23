У момент ворожих ударів на виробництві працювали близько 50 людей. На фото можна побачити, що залишилося від приміщення.

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На місці досі триває рятувально-пошукова операція

Близько 10 ранку росіяни випустили по Харкову та області близько 15 ракет. Ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні – вона постраждала найбільше.

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Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по типографії Фактор-друк у Харкові. Це типографія, яка входить до групи компаній Фактор. До холдингу входить видавництво Vivat і його книгарні.

Фото ОВА, ДСНС, Суспільне, прокуратури, "Накипіло"

Довідка. Фактор-друк – один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв.

Що відомо про загиблих

На цю хвилину відомо про сімох загиблих, з них – 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються. Також є багато поранених. Усі постраждалі – цивільні і є працівниками підприємства.

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на момент обстрілу в приміщенні перебували 50 працівників. Один удар був в цех, де працювали люди. Ще 2 ракети влучили поблизу підприємства.

Він наголосив, що поруч з друкарнею ніяких військових об'єктів не було.