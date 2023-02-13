По данным следствия, житель Киевщины разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение.

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Подозреваемый подрабатывал справки для военнообязанных

Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тысячи долларов. За такую сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

Руководитель благотворительного фонда уведомлен о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков у руководителя фонда изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными.

Что известно о пересечении границы во время военного положения

В Украине от 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию, было введено военное положение и мобилизация. Соответственно, во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут уезжать за границу. Однако существует немало исключений.

Выехать за границу в 2023 году смогут:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

За незаконное пересечение границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена за пересечение границы вне пунктов пропуска.

Если военнообязанный решил пересечь границу с поддельными документами, печатями, штампами или бланками, такие действия будут квалифицироваться уже по статье 358 Уголовного кодекса.