Сейчас в Киевской области сохраняется угроза применения врагом ударных БПЛА. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях.

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На Киевщине прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киевщины движутся вражеские ударные беспилотники. Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в области прогремели взрывы.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в Киевской ОГА.

Жителей Киевщины также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

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Ранее взрывы раздавались в Черкасской области. Как сообщали мониторинговые телеграм-каналы, в регионе также, вероятно, работала ПВО.