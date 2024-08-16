Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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23:03, 16 августа
В Киеве и областях объявили отбой ракетной опасности.
22:56, 16 августа
Киевская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!
22:09, 16 августа
БПЛА через Сумщину, в юго-западном направлении.
21:57, 16 августа
Сумская область угроза применения ударных БПЛА.