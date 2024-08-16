О том, что на Днепр двигаются вражеские цели, стало известно в 10:43. Сразу после этого прогремел взрыв, передает 24 Канал.
Смотрите также Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Крыму: хронология 905 дня войны
Куда летели баллистические цели
О баллистической угрозе сообщали в Воздушных силах.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с юго-восточного направления!
– написали там в 10:42.
Мониторинговые каналы сообщали о двух ракетах в направлении Днепра. После предупреждения о первой цели раздался взрыв, пишет Суспильное.
Вторая – летела на Полтаву, но в 10:45 сообщили, что она исчезла в пределах Днепропетровской области.
Вероятно, это были "Искандеры".
В то же время жителей Днепра предупреждают, что над городом замечен разведывательный БПЛА.
Пока тревога продолжается в большинстве областях. Находитесь в укрытиях до отбоев!
Где объявлена тревога: смотрите на карте