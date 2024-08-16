06:23, 16 августа

В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– отметили в сообщении.

Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

Утром в КВМА рассказали, что предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.