О ночной атаке дронами-камикадзе, мощных взрывах в оккупированном Крыму и других важных событиях войны, дипломатических победах, потерях противника читайте в материале 24 Канала.
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Ночью Крым обильно покрыл "хлопок"
Временно оккупированный Россией Крым ночью 16 августа подвергся воздушной атаке. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения местных сообществ и российской так называемой "власти".
Громко было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и в других локациях. Самое яркое было в районе паромной переправы возле Крымского моста.
В оккупационной власти заявляли, что "отражают налет украинских беспилотников".
В Киеве ночью раздавались взрывы
В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города.
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– отметили в сообщении.
Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.
Утром в КВМА рассказали, что предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.