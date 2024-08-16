Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что главная характеристика этих ударов в том, что они по настоящему масштабные. Также украинские защитники сбили российский самолет Су-34 в Курской области.

Важно Украина поразила сразу 4 военные аэродромы россиян: официальное заявление Генштаба

"Панцирь-С1" уже неэффективен

СБУ и ГУР удалось успешно атаковали аэродромы "Борисоглебск" и "Балтимор" в Воронежской области, "Халино" в Курской и "Саваслейка" в Нижегородской.

За последние дни в целом атаки очень сильно масштабировались. Минобороны России заявляло, что было сбито более 100 украинских беспилотных систем. А их самый массированный налет – 57 "Шахедов" за одну ночь. Тогда возникает вопрос, а сколько не сбили и насколько велики эти комплексные удары,

– подчеркнул военный эксперт.

Также благодаря атакам украинских сил, по его словам, полностью реализована российская система противовоздушной обороны. Россияне сами признали беспомощность их хваленого комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

"Его 30-миллиметровые пушки уже не нужны, потому что они отжили своё и не эффективны", – заметил он.

Чем больше пострадает МиГ-31К, тем лучше

Удары по авиабазам очень важны из-за вероятного поражения там самолетов, в частности МиГ-31К, а также повреждения самих аэродромов, что усложнит или сделает невозможным взлет бортов.

Чем больше пострадает МиГ-31К, тем лучше, потому что "самые молодые" эти машины произведены в 1994 году, а новые строить россияне уже не смогут,

– отметил Петр Черник.

Хотя враг еще имеет довольно большой запас машин этого класса – в пределах до 100 единиц. Однако они точно пойдут по методу "каннибализма" – узлы и механизмы будут снимать с одних и ставить на другие.

Однако тенденция просто прекрасная, потому что авиация – это действительно очень чувствительное дело. Ракета Х-47М2 "Кинжал" довольно серьезная. Комплекс Patriot, как и SAMP/T может ее поднять, но все же прорывы бывают. 500-килограммовая часть – это очень мощно,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! Петр Черник отметил, что также важно как можно больше ликвидировать российские самолеты Су-34. За полгода украинские силы уничтожили по меньшей мере полтора десятка этих машин. В то же время в 2023 году россияне поставили в строй всего 6 единиц Су-34. Вряд ли они смогут производить до десятка машин этого класса в год.