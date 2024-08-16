Про нічну атаку дронами-камікадзе, потужні вибухи в окупованому Криму та інші важливі події війни, дипломатичні перемоги, втрати противника читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:25, 16 серпня

Уночі Крим рясно вкрила "бавовна"

Тимчасово окупований Росією Крим уночі 16 серпня зазнав повітряної атаки. Про це свідчать численні повідомлення місцевих спільнот та російської так званої "влади".

Гучно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі та в інших локаціях. Найяскравіше було в районі паромної переправи біля Кримського мосту.

В окупаціній владі заявляли, що "відбивають наліт українських безпілотників".

06:23, 16 серпня

У Києві вночі лунали вибухи

Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– зазначили у повідомленні.

Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вранці у КВМА розповіли, що попередньо минулося без руйнувань та постраждалих.