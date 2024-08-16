06:23, 16 серпня

Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– зазначили у повідомленні.

Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вранці у КВМА розповіли, що попередньо минулося без руйнувань та постраждалих.