Про нічну атаку дронами-камікадзе, потужні вибухи в окупованому Криму та інші важливі події війни, дипломатичні перемоги, втрати противника читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Уночі Крим рясно вкрила "бавовна"
Тимчасово окупований Росією Крим уночі 16 серпня зазнав повітряної атаки. Про це свідчать численні повідомлення місцевих спільнот та російської так званої "влади".
Гучно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Керчі та в інших локаціях. Найяскравіше було в районі паромної переправи біля Кримського мосту.
В окупаціній владі заявляли, що "відбивають наліт українських безпілотників".
У Києві вночі лунали вибухи
Об 00:15 в Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– зазначили у повідомленні.
Інформацію про вибухи у столиці та роботу ППО також об 00:19 підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вранці у КВМА розповіли, що попередньо минулося без руйнувань та постраждалих.