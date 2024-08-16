Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Кули летять ворожі "Шахеди"

23:03, 16 серпня В Києві та областях оголосили відбій ракетної небезпеки.

22:56, 16 серпня Київська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека!

22:09, 16 серпня БпЛА через Сумщину, в південно-західному напрямку.