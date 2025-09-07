Вечером 7 сентября Россия продолжила дроновый террор Украины. В Киевской области раздались взрывы.

В 18:21 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 18:22 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с Черниговщины в Киевскую область (Броварской, Бориспольский районы). Мониторинговые каналы писали, что в сторону Киевской области двигаются 9 беспилотников.

В 18:24 Киевская областная военная администрация предупредила о работе ПВО в регионе.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвала власть.

В 18:29 стало известно о движении ударного дрона в направлении Борисполя. Воздушная тревога раздалась в столице.

Какие последствия ночной атаки на Киев и область?