На Київщині повідомляють про вибухи: ППО працює по дронах
- У Київській області 7 вересня надвечір пролунали вибухи.
- Росія знову запустила ударні дрони.
Увечері 7 вересня Росія продовжила дроновий терор України. У Київській області пролунали вибухи.
О 18:21 у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 18:22 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони). Моніторингові канали писали, що у бік Київської області рухаються 9 безпілотників.
О 18:24 Київська обласна військова адміністрація попередила про роботу си ППО у регіоні.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликала влада.
О 18:29 стало відомо про рух ударного дрона у напрямку Борисполя. Повітряна тривога залунала у столиці.
Які наслідки нічної атаки на Київ та область?
- У ніч проти 7 вересня окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використавши рекордну від початку вторгнення кількість засобів ураження – 810 дронів і 13 ракет.
- У Святошинському районі Києва внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку загинули 32-річна жінка та її 2-місячне немовля. Батько хлопчика перебуває у лікарні у важкому стані. Очевидці кажуть, що матір із дитиною вилетіли з вікна шостого поверху.
- У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків: вибиті вікна, двері, пошкоджено дахи. У Фастівському районі ворог пошкодив приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок, квартиру, поранення отримала 18-річна дівчина.