О 18:21 у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 18:22 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони). Моніторингові канали писали, що у бік Київської області рухаються 9 безпілотників.

О 18:24 Київська обласна військова адміністрація попередила про роботу си ППО у регіоні.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликала влада.

О 18:29 стало відомо про рух ударного дрона у напрямку Борисполя. Повітряна тривога залунала у столиці.

Які наслідки нічної атаки на Київ та область?