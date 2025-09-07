В 18:21 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.
Смотрите также Как долго Россия накапливает ударные дроны для массированных атак по Украине
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 18:22 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с Черниговщины в Киевскую область (Броварской, Бориспольский районы). Мониторинговые каналы писали, что в сторону Киевской области двигаются 9 беспилотников.
В 18:24 Киевская областная военная администрация предупредила о работе ПВО в регионе.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– призвала власть.
В 18:29 стало известно о движении ударного дрона в направлении Борисполя. Воздушная тревога раздалась в столице.
Какие последствия ночной атаки на Киев и область?
- В ночь на 7 сентября оккупанты совершили массированную атаку на Украину, использовав рекордное с начала вторжения количество средств поражения – 810 дронов и 13 ракет.
- В Святошинском районе Киева в результате попадания дрона в многоэтажку погибли 32-летняя женщина и ее 2-месячный младенец. Отец мальчика находится в больнице в тяжелом состоянии. Очевидцы говорят, что мать с ребёнком вылетели из окна шестого этажа.
- В Бучанском районе повреждены 5 частных домов: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В Фастовском районе враг повредил частный дом и конюшню. Погибли 7 лошадей. В Броварском районе поврежден частный дом, квартиру, ранение получила 18-летняя девушка.