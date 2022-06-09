Об этом чиновник написал на своей официальной странице в телеграмме 9 июня. Вместе с тем он отметил, что украинцы должны оставаться бдительными – брать информацию исключительно из надежных источников и соблюдать правила безопасности, предусмотренные военным положением.

Читайте также Катастрофы на фронте нет, оружие предоставляют быстро, - военный эксперт

Возвращение мирной жизни в Киевской области

Утром 24 февраля колонны российской техники двинулись из Беларуси в Киев. Вооруженные Силы Украины смогли остановить его в пригороде – в районе Бучи, Ирпеня, Броваров и т.д. Около месяца жители ряда населенных пунктов региона находились под оккупацией и пережили массовые убийства, пытки и разрушения их домов.

Через два месяца после деоккупации мирная жизнь в Киевской области понемногу начала восстанавливаться , а вопрос о повторной опасности украинцы пытаются игнорировать. Об этом идет речь в материале украинского издания BBC, которому Алексей Кулеба дал комментарий.

Мы не давали пока сигнала, чтобы люди возвращались в дома. Мы понимаем, что повторное вторжение может произойти. Оно может произойти в любое время по любому направлению,

– прокомментировал глава Киевской ОВА.

Вместе с тем, отметил Алексей Кулеба, в настоящее время в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб . Оборонные линии столичного региона укреплены, а также усилен личный состав украинских военных.

К слову, чиновник добавил, что в свои дома на Киевщине уже вернулось около 100 - 120 тысяч жителей области. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы обеспечить им условия для жизни и восстановить поврежденную инфраструктуру.

Что о повторном наступлении на украинскую столицу говорят на Западе

По свежим данным разведки Министерства обороны Великобритании, России удалось восстановить огромные потери после неудачного наступления на Киев. Впрочем, их до сих пор недостаточно , в том числе и для того, чтобы продвинуться вглубь Донецкой области.

Не пропустите – потери российских кафиров по состоянию на 9 июня: смотрите видео