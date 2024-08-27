Власти попросили не фотографировать и не снимать работу защитников, а также оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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ПВО работала на подступах к Киеву

В Киевской городской военной администрации добавили, что противовоздушная оборона работала на подступах к Киеву.



Между тем мониторинговые каналы сообщили о "Шахедах" в городах недалеко от столицы. Сирены прозвучали и в других регионах Украины. Воздушные силы отметили, что ударные дроны направляются в направлении Чернигова и Киева.



В стране фиксируют сразу несколько групп ударных беспилотников, сейчас они курсируют в центральной и северной части Украины, а также на Юге.

Обратите внимание! Дроны угрожают не только Украине, но и Беларуси. Несколько из них уже пересекли украинско-белорусскую границу и направляются в направлении Мозыря.