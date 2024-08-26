В целом силами противовоздушной обороны было уничтожено 201 воздушную цель. Среди них – 102 ракеты и 99 ударных БпЛа.

Смотрите также Определенная проблема: почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины

Сколько стоят российские ракеты и беспилотники

Воздушные силы рассказали, что 26 августа Россия атаковала Украину 236 средствами воздушного нападения:

3 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23;

77 крылатыми ракетами Х-101;

28 крылатыми ракетами "Калибр";

3 крылатыми ракетами Х-22;

10 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69;

109 ударными БпЛа "Шахед-131/136".

По подсчетам "Экономической правды" "Шахед" может стоить от 49 до 290 тысяч долларов в зависимости от того, где они производились – в России или Иране. В таком случае средняя цена одного беспилотника – 193 тысячи долларов.

Итак, 109 ударных БПЛА "Шахед" стоили России около 21,3 миллиона долларов,

– пишет издание.

Цена "Кинжала" составляет 10 миллионов долларов, поэтому общая сумма выпущенных ракет 26 августа – 30 миллионов долларов.

Цена ракеты Х-22 составляет 1 миллион долларов, а общая сумма выпущенных – 3 миллиона долларов.

Ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов, следовательно, общая сумма – аж 1 миллиард долларов.

"Калибр" может стоить 6,5 миллионов долларов, а значит, на них Россия 26 августа потратила 182 миллиона долларов.

Цена ракет Х-59/Х-69 – 0,5 миллиона долларов, а потому общая сумма выпущенных ракет достигла 5 миллионов долларов.

Баллистическую ракету "Искандер-М" оценивают в 3 миллиона долларов, поэтому общая стоимость выпущенных во время последней атаки – 18 миллионов долларов.

Итак, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 26 августа по Украине составляет 1,26 миллиарда долларов,

– подытожили в "ЭП".