Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 201 повітряну ціль. Серед них – 102 ракети та 99 ударних БпЛа.

Дивіться також Певна проблема: чому російські дрони стали довше літати територією України

Скільки коштують російські ракети та безпілотники

Повітряні сили розповіли, що 26 серпня Росія атакувала Україну 236 засобами повітряного нападу:

3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23;

77 крилатими ракетами Х-101;

28 крилатими ракетами "Калібр";

3 крилатими ракетами Х-22;

10 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;

109 ударними БпЛа "Шахед-131/136".

За підрахунками "Економічної правди" "Шахед" може коштувати від 49 до 290 тисяч доларів залежно від того, де вони вироблялися – у Росії чи Ірані. У такому випадку середня ціна одного безпілотника – 193 тисячі доларів.

Отже, 109 ударних БПЛА "Шахед" коштували Росії близько 21,3 мільйона доларів,

– пише видання.

Ціна "Кинджала" складає 10 мільйонів доларів, тож загальна сума випущених ракет 26 серпня – 30 мільйонів доларів.

Ціна ракети Х-22 складає 1 мільйон доларів, а загальна сума випущених – 3 мільйони доларів.

Ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів, отже, загальна сума – аж 1 мільярд доларів.

"Калібр" може вартувати 6,5 мільйонів доларів, а отже, на них Росія 26 серпня витратила 182 мільйони доларів.

Ціна ракет Х-59/Х-69 – 0,5 мільйона доларів, а тому загальна сума випущених ракет сягнула 5 мільйонів доларів.

Балістичну ракету "Іскандер-М" оцінюють у 3 мільйони доларів, тому загальна вартість випущених під час останньої атаки – 18 мільйонів доларів.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 мільярда доларів,

– підсумували у "ЕП".