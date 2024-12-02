В связи с этим местные могут слышать взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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В Киевской области работают силы ПВО

Киевская область! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении ОВА.

В администрации также призвали не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Что этому предшествовало

Еще с вечера 1 декабря российская армия запустила по Киевской области свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в регионе работала противовоздушная оборона. Незадолго до этого Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Тогда также советовали соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не обнародовать в сети работу защитников неба.