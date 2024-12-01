Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Гражданам области не стоит покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревогу в Киевской области объявили в 20:59. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
Группа ударных БПЛА на юге Черниговской области движется курсом на Полтавскую и Киевскую,
– писали военные.
Далее Воздушные силы писали о движении вражеских "Шахедов" на запад. В конце концов в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – написали в обламинистрации.
Там также призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также заботиться о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– написали в КОВА.
Стоит отметить, что в 21:49 воздушную тревогу объявили и в Киеве. Там также угроза атаки вражескими беспилотниками.
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