Если в вашей области объявлена воздушная тревога – не игнорируйте ее и пройдите в ближайшие укрытия. О том, куда движутся вражеские "Шахеды", следите в материале 24 Канала.
Смотрите также В Луцке прогремели взрывы: работала ПВО
Где атакуют "Шахеды"
19:26, 1 декабря
Где объявлена воздушная тревога
19:11, 1 декабря
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжают двигаться в юго-западном направлении, как и БпЛА на востоке Харьковщины – курс на запад.
Также есть группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области. Они летят курсом на юго-запад.
18:56, 1 декабря
Группа БпЛА на востоке Харьковщины движутся курсом на запад.
18:52, 1 декабря
Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины держат направление юго-западное, сообщают в Воздушных силах.