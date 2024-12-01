19:11, 1 декабря

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжают двигаться в юго-западном направлении, как и БпЛА на востоке Харьковщины – курс на запад.

Также есть группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области. Они летят курсом на юго-запад.