Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука. Город находится под атакой ударных беспилотников типа "Шахед".
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"Работает ПВО. Прошу быть в безопасном месте!", – говорится в сообщении мэра.
Воздушную тревогу в области объявили в 10:32. Серия взрывов прозвучала ближе к 11:00.
Атака "Шахедов"
За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении Луцка двигался ударный БпЛА.
По состоянию на 11:04 на Волыни объявили отбой воздушной тревоги.
Ранее о движении российских дронов-камикадзе типа "Шахед" предупредили жителей Ровенской области. В области работали Силы ПВО.
Заметим, что в ночь на 1 российские захватчики запустилипо Украине 78 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Силы ПВО сбили 32 дрона.