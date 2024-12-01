19:11, 1 грудня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатися в південно-західному напрямку, як і БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.

Також є група БпЛА на межі Харківської та Донецької області. Вони летять курсом на південний захід.