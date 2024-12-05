В регионе работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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В Киевской области работала ПВО

О движении "Шахедов" в направлении Киевской области предупреждали в Воздушных силах.

В 21:20 было зафиксировано БПЛА на Черниговщине, которые двигались в направлении севера Киевщины.

Незадолго после этого в Киевской области прогремели первые взрывы.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – сообщили в КОВА в 21:43.

По данным мониторинговых каналов, в 21:56 в Киевской области было зафиксировано примерно 5 "Шахедов".

БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера,

– сообщили в ПС.

В КОВА также напомнили о запрещении фотографировать и снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в ОВА.