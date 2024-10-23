Об опасности в Киевской области и столице сообщили в КОВА. Власти попросили местных жителей оставаться в укрытиях до объявления об отбое.

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Дроны залетели в Украину с двух направлений

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– объяснили в Киевской ОВА.

В областной военной администрации призвали соблюдать информационную тишину. Киевлянам и жителям региона запретили фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.



По состоянию на три часа ночи тревогу объявили в большинстве регионов Украины – в частности, восточных, части северных. Сирены прозвучали и на Буковине и на Тернопольщине.

Местные каналы сообщили, что взрывы слышали и в Хмельницкой области. Область тоже "красная" из-за угрозы ударных дронов. Сейчас местные власти не комментировали атаку и ее последствия.