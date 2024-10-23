Об изменениях на фронте за 22 октября рассказали в Институте изучения войны. Аналитики продемонстрировали карты с актуальной ситуацией.

Смотрите также Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов завершения войны: в ОП назвали условия

Операция в Курской области

Как пишут в ISW, недавно российские войска продвинулись в северной части выступа Курской области. Речь идет о полях к юго-востоку от Коренево. Это было достигнуто благодаря двум механизированным штурмам. Украинские контратаки также происходили в этом районе – у Новоивановки и Любимовки. Также вероятно, что в течение боев у Новоивановки украинские войска впервые применили танки M1 Abrams.

Бои в Харьковской области

Российские войска 22 октября продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области, но не было ни одного подтвержденного продвижения. Неудачные штурмы были возле Волчанска и Старицы. Россияне также начали использовать беспилотники с проводной связью на севере Харьковской области. В ВСУ утверждают, что украинские силы уже разработали методы противодействия проводным российским беспилотникам.



Что происходит на Луганщине и Донетчине

22 октября российские войска продолжили наступление на линии Купянск –Сватово – Кременная. Однако ни одного подтвержденного доказательства продвижения нет, несмотря на заявление российского минобороны о захвате Новосадового. Также нет подтверждений российского успеха у Стельмаховки.

21 и 22 октября оккупанты продолжали наступательные действия к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, на юго-восток от Северска в районе Выемки и к югу от Северска в районе Переездного. Изменений на линии фронта не зафиксировано. Также изменений не фиксировали возле Часового Яра.

Россияне также продолжили наступление на торецком направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Попытки продвинуться продолжались у самого Торецка и к западу от города. Российские военные блогеры утверждают, что именно это направление является основным для удара путинской армии

Российские войска продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. Украинские силы продолжают действовать на юго-восток от Покровска. Украинский военный из бригады, которая действовала на Покровском направлении, заявил, что дождевые условия снижают способность российских военных управлять разведкой и поражать беспилотниками, но не влияют на действия российской артиллерии.

Российские силы недавно продвинулись на восток от Курахово, в частности вдоль трассы O0510 Марьинка – Курахово. Также оккупанты продолжали наступать на восток и юго-восток от Курахово в районе Острого, Дальнего и Георгиевки.

Российские силы недавно продвинулись на юго-запад от города Донецк вблизи Угледара.





Боевые действия на Запорожье и Херсонщине

Российские войска продолжали штурм к северо-востоку от Роботино возле Малой Токмачки. Однако аналитики ISW не фиксируют подтвержденного продвижения. Украинские войска тем временем контратакуют возле Роботино – в Каменском.

Никаких продвижений на левобережье Херсонщины у российских военных не было.



