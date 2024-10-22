Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в колонке для финского медиа Hufvudstadsbladet.

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Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов завершения войны

В своей колонке для Hufvudstadsbladet Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем":

"Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью Президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия", – написал он.

Руководитель Офиса Президента отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки во время второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому Ермак также призвал союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

"Хотя формула мира устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства должны активно участвовать в разработке основ мира. Реализация этих принципов может и должна руководствоваться, корректироваться и дополняться консенсусом", – отмечает Ермак.

Глава ОП добавил, что возглавить этот процесс должны демократические страны.

Мы готовы обсуждать любые варианты корректировки нашего предложения при условии соответствия международному праву и соблюдения территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ и полного суверенитета страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Руководитель ОП добавил, что "в наших силах закончить войну таким образом, чтобы признать силу международного права, если мы продолжим объединять наши усилия",.