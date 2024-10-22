Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами в понедельник, 21 октября. Глава государства также ответил, что будет, если партнеры скажут "нет" по всем пунктам даже после выборов в США, и каков план Б, передает 24 Канал.

Смотрите также Какова ситуация с укомплектованием украинских бригад: Зеленский объяснил

План победы содержит конкретные даты

"В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда, мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", – заявил президент Зеленский.

Относительно плана Б он ответил, что "их нет ни для кого". Главное – не дать России оккупировать Украину.

Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться и нашли этот выход,

– рассказал Зеленский.

Эти деньги, по словам президента, поступят в начале 2025 года траншами. Найти их – это и было планом Б, учитывая то, что США могут уменьшить финансовую поддержку.

"Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года (2025 – 24 Канал) мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", – подытожил глава государства.