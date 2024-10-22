Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами у понеділок, 21 жовтня. Глава держави також відповів, що буде, якщо партнери скажуть "ні" по всіх пунктах, навіть після виборів у США, та яким є план "Б", передає 24 Канал.

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План перемоги містить конкретні дати

"В Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас", – заявив президент Зеленський.

Щодо планів "Б" він відповів, що "їх немає для будь-кого". Головне – не дати Росії окупувати Україну.

Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, – це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід,

– розповів Зеленський.

Ці гроші, за словами президента, надійдуть на початку 2025 року траншами. Знайти їх – це й було планом "Б" з огляду на те, що США можуть зменшити фінансову підтримку.

"Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року (2025 – 24 Канал) ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", – підсумував глава держави.