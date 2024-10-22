Про це президент України заявив під час вчорашньої зустрічі з журналістами, що відбулася після переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається з укомплектуваннями бригад

Зеленський підкреслив, що партери України повинні зробити те, про що були підписані домовленості стосовно укомплектовування бригад.

Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади,

– пояснив президент.

Окрім цього, український лідер наголосив, що скандинавські країни також включаються в цей процес.

До слова, у липні Володимир Зеленський заявляв, що в Україні на той момент перебувало 14 неукомплектованих бригад. Президент наголошував, що ці бригади давно сформовані, але вони не мали зброї.

Окрім того, під час нещодавнього візиту у Францію президент України обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном тренування й укомплектування новоствореної бригади Анни Київської.